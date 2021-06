Black Panther 2, cominciate le riprese di Wakanda Forever

News Cinema

Kevin Feige ha confermato che le riprese di Black Panther Wakanda Forever di Ryan Coogler sono iniziate: come affronteranno l'assenza di T'Challa alias Chadwick Boseman?

La bella stagione è tempo di primi ciak per tanti blockbuster hollywoodiani, tra cui anche Black Panther: Wakanda Forever, quel Black Panther 2 che è diventato sempre più misterioso, sapendo che lo scomparso Chadwick Boseman alias T'Challa non potrà essere della partita. Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, in una delle attività stampa per promuovere l'imminente Black Widow (dal 7 luglio in sala) ha detto a Variety che il primo ciak è stato già dato, aggiungendo quanto segue:

Chiaramente senza Chad l'emotività è a mille. Ma tutti sono molto eccitati all'idea di riportare il mondo di Wakanda al pubblico, ai fan. Lo faremo in un modo che avrebbe reso fiero Chad.

Finora ci sono soltanto supposizioni sulla strategia che il regista e sceneggiatore Ryan Coogler sta seguendo. Di recente Martin Freeman, interprete di Everett K. Ross anche in Black Panther Wakanda Forever, aveva raccontato le sue reazioni alla lettura di una sceneggiatura che l'aveva del tutto spiazzato. Coogler aveva risposto al suo shock con un "Fidati, funzionerà". I produttori hanno assicurato che nel film non c'è alcun recasting per il personaggio T'Challa, e che Boseman non sarà ricreato sul set digitalmente. C'è quindi una sola maniera per uscirne: la trama di Black Panther 2 evidentemente affronta proprio la perdita di T'Challa, indirizzando la storia verso un approccio più corale. Avvicinandoci alla data d'uscita del maggio 2022 dovremmo saperne di più. Leggi anche Black Panther 2, ci sarà anche Captain America? Anthony Mackie ha una risposta spiritosa...