Black Lives Matter: film in streaming per capire meglio cosa sta succedendo negli USA

Le proteste che stanno avvenendo negli Stati Uniti in questi giorni dopo l'omicidio di George Floyd stanno rivelando contraddizioni antiche della società americana, ovviamente legate alla questione razziale. In streaming ci sono film che possono aiutare tutti a capirle meglio.

Le manifestazioni di protesta e le rivolte che stanno avvenendo in questi giorni negli Stati Uniti, dopo la morte di George Floyd, sono l'ennesimo arrivare al pettine della storia di nodi rappresentati di contraddizioni antiche nella società americana, tutte relative alla questione razziale.

Per meglio capire quello che sta avvenendo, e le radici di queste contraddizioni, il cinema può venirci in soccorso. Ecco quindi quattro film che trovate attualmente sulle piattaforme di streaming disponibili in Italia grazie ai quali possiamo avere una maggiore consapevolezza riguardo gli eventi drammatici di questi giorni.

I Am Not Your Negro

Non si possono capire appieno la questione razziale negli Stati Uniti e le sue ricadute sul presente, senza conoscere James Baldwin e il suo pensiero. Baldwin è stato l'intellettuale nero più importante del XX secolo, autore di romanzi, racconti, saggi e opere teatrali importanti e illuminanti (tra gli altri, "Se la strada potesse parlare", da cui Barry Jenkins ha tratto di recente l'omonimo film). I Am Not Your Negro, che trovate disponibile in streaming su Chili, ne racconta pensiero e le opere a partire da una sua opera rimasta incompiuta. Documentario diretto da Raoul Peck, candidato all'Oscar nella sua categoria, non è solo il ritratto di una mente acutissima e di un narratore straordinario capace di leggere la storia e il suo tempo con grande lucidità e di usare un linguaggio innovativo, empatico e chiarissimo per comunicare il suo pensiero, ma una vera e propria lezione di storia e di etica, che aiuta a decodificare e comprendere meglio la complessità del mondo in cui viviamo.



I Am Not Your Negro: Trailer del film - HD

XIII emendamento

Disponibile su Netflix è invece il documentario 13th - XIII emendamento, diretto da Ava DuVernay, anche lui candidato all'Oscar come miglior documentario. Il film della regista afroamericana ci racconta come la questione razziale, negli USA, non sia dovuta unicamente a un razzismo "ideologico", ma riguardi un gran numero di altri fattori che hanno un legame diretto con la storia americana passata e recente (il nodo della schiavitù e le incarcerazioni di massastabilendo un legame diretto tra le due cose), e con il sistema economico che regola la società statunitense e mondiale. Coerentemente con le scelte del movimento Black Lives Matter, il film della DuVernay non è sovversivo né rivoluzionario, ma cerca solo di portare all'attenzione di tutti questioni passate sotto silenzio per negligenza o per ignoranza.



13TH - XIII emendamento: Trailer originale del documentario

LA 92

Sempre su Netflix trovate anche LA 92, un film documenario sulle proteste e le rivolte che infiammarono Los Angeles dopo le violenze subite dalla polizia losangelina da Rodney King al momento del suo arresto, divenute di pubblico dominio per le riprese effettuate sul posto da alcuni presenti che poi vennero rilanciate dai media statunitensi. Presentato al Tribeca Film Festival, e premiato con un Primetime Emmy Award, questo documentario mostra anche immagini di rivolte analoghe avvenute in passato, come quelle di Watts del 1965, e stabilisce un link inquietante con quanto continua ad avvenire nel presente.





Fa' la cosa giusta

In questi giorni Spike Lee ha pubblicato su Twitter un video, intitolato 3 Brothers, che monta assieme immagini di Fa' la cosa giusta relative alla morte di Radio Raheem, dell'arresto di Eric Garner, vittima della violenza della polizia americana nel 2014 e dello stesso George Floyd, a testimonianza di come, in tutti questi anni, la situazione dei neri americani sia tristemente rimasta uguale a quella di sempre: in costante pericolo di vita. Lungi dall'essere solo una condanna sulla violenza della polizia, Fa' la cosa giusta è un grandissimo film che riflette con energia, inventiva, realismo e amarezza sulle contrapposizioni razziali e sulle possibilità di un loro superamento. Lo trovate su Chili, Google Play, e iTunes.





Se poi vi interessa approfondire ancora di più il discorso, imperdibile e necessaria è la lettura di autori come Ta-Nehisi Coates, intellettuale considerato l'erede di James Baldwin, che ha scritto lo spendido "Tra me e il mondo", lettera di un padre a un figlio su cosa significhi essere neri nell'America di oggi, o Colson Whitehead, che con il suo romanzo "La ferrovia sotterranea" si è aggiudicato Pulitzer e National Book Award per la narrativa.