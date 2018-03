Black Hole: il graphic novel capolavoro di Charles Burns diventa film

Tra il 1995 e il 2005 Charles Burns ha pubblicato in 12 numeri quello che è considerato il suo capolavoro: il graphic novel Black Hole (in Italia pubblicato in volume da Coconino Press), Ambientata negli anni Settanta e disegnata in bianco e nero, la storia racconta l'insorgere di strane mutazioni trasmesse sessualmente tra gli adolescenti.

Da anni il cinema cerca di portarlo sullo schermo: nel 2005 Alexandre Aja avrebbe dovuto dirigerlo, poi si è parlato di David Fincher mentre Roger Avary e Neil Gaiman si sono cimentati di volta in volta con la sceneggiatura, finora senza risultati. Le cose sembrano destinate a cambiare con l'arrivo del regista e sceneggiatore Rick Famuyiwa, asutore finora di commedie, incaricato di adattarlo per il cinema.

Il film verrà realizzato per la New Regency e la Plan B di Brad Pitt e speriamo che il risultato sia all'altezza della fonte, che ricorda molto l'orrore biologico di cronenberghiana memoria.