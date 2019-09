Black Christmas: ecco il trailer del remake dello slasher di Bob Clark!

News Cinema

Prodotto dalla Blumhouse e interpretato tra gli altri da Imogen Poots e Cary Elwes, il film di Sophia Takal uscirà in in Italia il 12 dicembre.

È arrivato finalmente il trailer di Black Christmas, l'annunciato remake Blumhouse del classico dell'horror del 1974 di Bob Clark, Un Natale rosso sangue, che ha già avuto un rifacimento con lo stesso titolo nel 2006.

Nel film originale con Margot Kidder, Olivia Hussey e il Keir Dullea di 2001 Odissea nello spazio, un gruppo di ragazze della sorority di un college americano veniva decimato da un misterioso assassino durante le vacanze di Natale. Claustrofobico e sanguinario, il film di Clark è considerato il primo slasher della storia.

Dal nuovo remake diretto da Sophia Takal, con Cary Elwes e Imogen Poots, in un nuovo horror dopo Midsommar, emerge una svolta interessante che non ne fa il solito pedissequo rifacimento. Siamo molto curiosi di vedere il film, che in America uscirà venerdì 13 dicembre e da noi un giorno prima, il 12, distribuito dalla Universal.