Black Beauty: il trailer del film in cui il famoso cavallo ha la voce di Kate Winslet

Arriverà su Disney+ il 27 novembre Black Beauty, nuovo adattamento del celebre romanzo in cui Kate Winslet presta la voce a un cavallo. Del film è appena arrivato il trailer.

Nonostante le avversità, il 2020 si sta rivelando un anno proficuo e intenso per Kate Winslet, che ha duettato con Saoirse Ronan nel drammatico Ammonite e che sul set dei sequel di Avatar ha stupito tutti con le sue prodezze acquatiche. Se oggi torniamo a parlare dell'attrice è perché sentiremo la sua voce nella versione originale di Black Beauty, remake targato Disney del film del 1994 e soprattutto nuovo adattamento del romanzo omonimo scritto da Anna Sewell nel 1887, in piena epoca vittoriana.

Di Black Beauty, che debutterà su Disney+ il 27 novembre, è appena uscito il bellissimo trailer, in cui il cavallo Black Beauty, che è il punto di vista del racconto, si vede ma non parla, il che ci sorprende un po'. A dialogare sono invece gli altri personaggi, in primis la protagonista Mackenzie Foy, che ricordiamo ne L'evocazione - The Conjuring e in Interstellar. Al suo fianco troviamo Iain Glen, alias Ser Jorah del Trono di Spade, Claire Forlani e Calam Lynch. Regia e sceneggiatura sono di Ashley Avis, a cui dobbiamo il thriller con Mischa Barton Deserted.

Ecco la sinossi ufficiale di Black Beauty, seguita dal trailer senza Kate Winslet che fa parlare il cavallo.

Questa reinvenzione in chiave contemporanea del classico senza tempo di Anna Sewell racconta la storia di Black Beauty, un cavallo selvaggio nato libero nel West dell'America. Catturato e strappato dalla sua famiglia, Black Beauty viene portato a Birtwick, dove conosce una vivace adolescente, Jo Green (Mackenzie Foy). Fra Beauty e Jo nasce un legame indissolubile che accompagnerà Beauty nei diversi momenti e nelle diverse sfide e avventure della sua vita.