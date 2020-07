Black Beauty, il film con la voce di Kate Winslet in arrivo su Disney+

News Cinema

Il film Black Beauty dal romanzo di Anna Sewell userà la voce originale di Kate Winslet e l'interpretazione di Mackenzie Foy.

Su Disney+ arriverà in streaming nel corso dell'anno Black Beauty, un nuovo adattamento di Black Beauty - Autobiografia di un cavallo, romanzo scritto nel 1877 da Anna Sewell e giunto in Italia già nel 1896, ritradotto poi più volte con vari titoli. Il nuovo film vedrà Mackenzie Foy (che ricorderete in Lo schiaccianoci e i quattro regni) nei panni di una diciassettenne che cerca di elaborare il lutto per la perdita dei suoi genitori, grazie all'amicizia di una cavalla mustang nata libera, in originale doppiata da Kate Winslet. Il cast comprende Iain Glen e Claire Forlani. La regia è stata affidata ad Ashley Avis, autrice anche del copione e in precedenza dietro al drammatico inedito in Italia Adolescence (2018). La produzione è a cura di Constantin Film e JB Pictures.

Black Beauty è stato trasposto innumerevoli volte, già in due film muti del 1917 e del 1921, poi ancora nel 1946, 1971, 1987 e 1994, senza contare le versioni televisive della storia, sotto forma di serie o speciali, anche animati. In definitiva, si tratta di una vicenda che negli Stati Uniti è davvero amatissima: potreste cercare il libro negli scaffali dei vostri nonni, magari con alcuni titoli italiani d'epoca come "Bel morello", "Bellezza nera" o "Il puledro nero".