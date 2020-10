Black Bear: Aubrey Plaza, Christopher Abbott e Sarah Gadon ambiguo triangolo nel trailer del film

News Cinema

Diffuso il trailer di Black Bear, una commedia bizzarra che incrocia vari generi, con Aubrey Plaza e Christopher Abbott nei ruoli principali.

Black Bear, di cui vi mostriamo l'affascinante trailer e che uscirà in America il 4 dicembre (con l'assenza dei grandi blockbuster cresce lo spazio per il cinema indipendente), è stato presentato lo scorso gennaio al Sundance Film Festival, riscuotendo molto successo di critica.

Ne sono interpreti tre giovani e bravissimi attori come Aubrey Plaza, Christopher Abbott (ottimo protagonista di Catch 22) e la canadese Sarah Gadon. Quello che ha colpito e intrigato chi ha visto i film è che non è inquadrabile in nessun genere preciso: a tratti è una commedia, con un po' di dramma e di thriller, e parla anche di cinema.

La protagonista, Allison (Plaza) è una regista e attrice, che si trova ospite di una giovane coppia che, dopo aver ricevuto un'eredità, ha da poco lasciato la caotica vita di New York per godersi la solitudine e il relax dell'esistenza in mezzo alla natura sulle rive di un lago. Alle prese con un blocco creativo, Allison scatena un gioco calcolato di desiderio e gelosia a beneficio di un nuovo lavoro che confonde i confini dell'autobiografia e della fiction. Black Bear esplora la complessa natura delle relazioni, delle dinamiche di genere e la natura incostante dell'amore, tratteggiando il conflitto tra la nostra lussuria e il nostro desiderio di armonia interiore.

Black Bear è stato scritto e diretto da Lawrence Michael Levine.