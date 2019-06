Black and Blue: il trailer del poliziesco con Naomie Harris e Tyrese Gibson

Si intitola Black and Blue il nuovo poliziesco diretto da Deon Taylor, con protagonisti Naomie Harris, Tyrese Gibson e Frank Grillo. Nero come la poliziotta afro-americana al centro della storia e l'ambiente in cui si svolge la vicenda, blu come le divise della polizia (corrotta).

Nel film infatti Harris è una giovane agente che assiste all'omicidio di un giovane spacciatore da parte di alcuni poliziotti e riprende l'accaduto con la sua body-cam. Quando comprende che gli assassini sono dei colleghi, si allea con l'unico membro della sua comunità disposto ad aiutarla, e con lui deve sfuggire sia ai criminali che vogliono vendetta, che ai poliziotti che vogliono distruggere le riprese che li accusano.

Del cast fanno parte anche Mike Colter, Reid Scott, Beau Knapp e Nafessa Williams.

Black & Blue uscirà in America il 25 ottobre. Questo è il trailer.