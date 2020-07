Black Adam: Noah Centineo raggiunge Dwayne Johnson nel cinecomic DC

News Cinema

L'idolo delle teenager Noah Centineo raggiunge Dwayne Johnson nel cinecomic DC Black Adam. Vediamo quale sarà il suo ruolo.

Novità per il cast di Black Adam, spinoff di Shazam!: Noah Centineo, idolo delle teenager per film come Tutte le volte che ho scritto ti amo e P.S. Ti amo ancora, nonché He Man del nuovo Masters of The Universe, si è unito a Dwayne Johnson che ne è il protagonista. Il ruolo di Centineo è quello di Atom Smasher, un personaggio in grado di controllare la sua struttura molecolare con la capacità di mutare dimensioni, forza e durata.

Centineo, che è stato Langston nel nuovo Charlie's Angels, entra dunque nell'universo dei cinecomic DC. A dirigere Black Adam sarà, come già si sapeva, Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson nel film Disney Jungle Cruise.

Black Adam è nato sulle pagine dei fumetti DC Comics negli anni Quaranta, prima come villain corrotto dal potere, diventato poi un antieroe con sprezzo delle regole e delle convenzioni all'inizio degli anni 2000. Non si conosce ancora niente della storia del film, scritta da Adam Sztykiel. La data di uscita di Black Adam resta fissata per ora al 22 dicembre 2021.