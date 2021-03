Black Adam: Dwayne Johnson svela la data di uscita!

News Cinema

E’ lo stesso Dwayne Johnson a rivelare, attraverso un video su Instagram, quando conquisterà le sale Black Adam, che lo vede nei panni dell'antieroe della DC Comics sprezzante delle regole e badass.

Dwayne Johnson è fiero di annunciare la data d'uscita di Black Adam, il cinecomic diretto da Jaume Collet-Serra di cui, giusto qualche giorno fa, ha letto la prima pagina del copione. Il film incentrato sul cattivissimo e temibile antieroe della DC Comics creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945 (e il cui vero nome è Theo-Adam o Teth Adam), conquisterà le sale il 29 luglio del 2022. L'attore ha dato la lieta novella con un video postato su Instagram in cui vediamo la newyorchese Times Square e sentiamo solamente la sua voce. L'ex campione di wrestling dice: "La gerarchia del potere nell’Universo DC sta per cambiare".

Black Adam, che ha per protagonista un personaggio che se ne infischia delle regole e delle convenzioni, deve ancora vedere il primo ciak, che sarà battuto fra meno di tre settimane ad Atlanta. Nel cast del film è appena entrato l'ex James Bond Pierce Brosnan, che ricoprirà il ruolo del Dottor Fate, uno stregone che entrerà a far parte della Justice League. Accanto a lui e a Dwayne Johnson ci sono ci sono già Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) e Marwan Kenzari in un ruolo ancora sconosciuto.

Black Adam riporta Dwayne Johnson a lavorare con Jaume Collet-Serra dopo Jungle Cruise e originariamente doveva uscire nel dicembre del 2021.

