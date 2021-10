Black Adam, Dwayne Johnson in una prima clip del film!

News Cinema

In occasione del DC FanDome, Dwayne Johnson ha presentato una prima clip del suo attesissimo Black Adam: ecco le prime immagini.

Black Adam giungerà nelle sale americane a fine luglio 2022, ma le riprese sono finite da molto tempo, tanto che Dwayne Johnson in un video realizzato per il DCFanDome ha presentato la prima clip dell'atteso film di Jaume Collet-Serra. Su Twitter The Rock ha presentato il video così: "È senza scrupoli. È inarrestabile. È il motivo per cui la gerarchia del potere nel DC Universe sta per cambiare". Non c'è che dire: Johnson è un grande nel marketing. Nella clip qui in basso Pierce Brosnan (interprete di dr. Fate) ci conferma la straordinarietà dell'evento, poi sono introdotti gli altri comprimari. "Sono nato per interpretare Black Adam", ci dice Dwayne, spiegando come ritenga questo film un' "occasione che si presenta una sola volta nella vita". Assicura di non essere mai stato coinvolto in sequenze d'azione spettacolari come quelle di Black Adam, e introduce infine la scena.

Nella clip un rito fa riaffiorare il monumentale Black Adam, che dà già ampia dimostrazione della sua spietatezza, terminando nel modo più pirotecnico la vita di chi cerca invano di opporsi a lui... Leggi anche Black Adam è "l'ispettore Callaghan" dei supereroi, parola del regista