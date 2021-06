Black Adam: Dwayne Johnson e i broccoli che annunciano che le riprese stanno per terminare

News Cinema

Attraverso un post mangereccio su Instagram, Dwayne Johnson rivela quanto manca alla fine delle riprese del cinecomic Black Adam di cui è protagonista.

Dwayne Johnson è lieto di annunciare, e noi di apprendere, che le riprese di Black Adam stanno per volgere al termine. Ciò non sposta in nessun modo la data di uscita del film, previsto per il 29 luglio del 2022, ma già sapere che tutto sta filando liscio ci è di grande conforto, specialmente in questi tempi semibui. Al solito l'attore ha scelto di dare la notizia via Instagram, attraverso un post in cui si vede un "piattino" ricco di fibre e vitamine: roba di cui noi non riusciremmo a ingurgitare nemmeno una quarta parte, ma The Rock è alto e voluminoso, e fa tanto esercizio fisico.

L'attore scrive: "Non sembra molto, ma questo è il mio pasto del sabato sera che segue l'allenamento delle gambe: filetto macinato, riso integrale con broccoli e ananas (per la digestione). Con 240-300 ml di acqua. Tutti i miei sei pasti giornalieri sono pesati, compresi l'acqua e il sodio - mentre ci avviamo verso le ultime tre settimane di riprese di BLACK ADAM. Impegnati, metti nel piatto tutto ciò che resta e fai del tuo meglio senza perdere fiducia".

Black Adam, che vede protagonista l'antieroe della DC Comics creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945 ed è diretto da Jaume Collet-Serra. Accanto a Dwayne Johnson recitano nel cinecomic Pierce Brosnan nella parte del Dottor Fate, e poi Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) e Marwan Kenzari. Al momento non sappiamo come sarà il costume di Black Adam, ma è probabile che ci penserà lo stesso Johnson a mostrarcelo ben presto, mentre l'hype che circonda il film cresce esponenzialmente.

