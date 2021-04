Black Adam: Dwayne Johnson annuncia l'inizio riprese!

News Cinema

Su Instagram Dwayne Johnson annuncia col primo ciak l'avvio delle riprese del cinecomic DC Black Adam, e condivide la foto del suo allenamento per il ruolo domenica.

Dopo aver pubblicato la foto del suo allenamento per il personaggio di Black Adam, Dwayne Johnson, l'attore più social del mondo, ha fatto nuovamente ricorso a Instagram per comunicare, col primo ciak battuto il 10 aprile, la data di inizio riprese del cinecomic DC diretto da Jaume Collet-Serra, che arriverà nei cinema il 29 luglio 2022. Nella didascalia scrive:

Qua si fa la storia, estremamente elettrizzato e che momento solenne da condividere con voi. Ufficialmente diamo il via al primo giorno di riprese di Black Adam. Il nostro regista e maestro, Jaume Collet-Serra. Il nostro direttore della fotografia candidato all'Oscar (Joker) Lawrence Sher. Abbiamo una squadra produttiva di stelle, dotata di incredibile talento, dedita e concentrata ad alzare l'asticella e dare qualcosa di SPECIALE al mondo.

Ma com'è noto a tutti i suoi ammiratori, The Rock non si riposa mai, per cui ha condiviso anche una foto dell'allenamento domenicale: non fosse mai che perdesse tono muscolare da un giorno all'altro... una bella lezione per tutti noi spiaggiati sul divano.

Black Adam, ricordiamo, è scritto dagli autori di The Mauritanian, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, assieme a Adam Sztykiel.