Black Adam con Dwayne Johnson, un teaser trailer in forma di motion comic

News Cinema

Al DC FanDome anche Black Adam con Dwayne Johnson ha fatto capolino con un teaser trailer illustrato, in attesa delle prime vere immagini.

Nel corso dell'evento DC FanDome nemmeno Black Adam con Dwayne Johnson è mancato, anche se il teaser trailer è di fatto un motion comic solo accompagnato dalla voce di The Rock, che riassume la backstory del personaggio DC nel film di Jaume Collet-Serra. Ricordiamo che l'uscita del lungometraggio è stata fissata per il dicembre 2021, e che l'inizio delle riprese, prima del Coronavirus collocato a luglio, è slittato all'inizio dell'anno prossimo: la Warner ha davanti a sè una bella cavalcata per completare il film entro la data d'uscita prefissata. La major e la DC non hanno voluto far attendere oltre i fan di Black Adam, optando per questo gustoso motion comic.

Ricordiamo che Black Adam, ideato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945, è storicamente la nemesi di Shazam, anche se il film - com'è chiaro dal teaser - si rifarà non alla sua prima incarnazione, dov'era un cattivo a tutto tondo, predecessore egiziano di Shazam (il "Captain Marvel" della DC prima del 2012) volto alla sua distruzione. Nel lungometraggio sarà infatti più vicino all'antieroe ridefinito dagli sceneggiatori Geoff Johns e David S. Goyer (quest'ultimo attivissimo nel mondo cinematografico DC). Una zona grigia che non dipinge Black Adam come un villain totale, opzione che una star votata alla trasmissione di valori positivi come Dwayne Johnson difficilmente avrebbe abbracciato. Leggi anche Black Adam: Noah Centineo raggiunge Dwayne Johnson nel cinecomic DC