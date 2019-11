Black Adam arriverà in sala a dicembre 2021, parola di Dwayne Johnson

News Cinema

L'attore in un ruolo diverso dal solito, nei panni del gemello oscuro di Shazam!

Sono passati anni da quando si parla di Dwayne Johnson come possibile interprete del personaggio della DC Comics, Black Adam, addirittura prima che venisse realizzato il film, Shazam!, che l’ha introdotto nel pantheon supereroistico al cinema della DC. Poche settimane fa aveva confermato l’inizio delle riprese per la prossima estate, mentre ora fornisce ulteriori dettagli, con una scenografica immagine sui social, annunciando la data d’uscita: dicembre 2021, oltre a mostrare un suo concept art nei panni di Black Adam.

Ma chi è questo Adamo nero, anche se per fortuna nessuna ha mai pensato di tradurre il suo nome in italiano? Il suo vero nome è Teth (o Theo) Adam. È una sorta di gemello di Shazam!, di cui ha sempre rappresentato l’anima dark, tradizionalmente è stato un cattivo, anche se negli ultimi anni ha sentito il peso dei crimini commessi ed è entrato più nel territorio degli antieroi. Sono cinque anni che l’ex The Rock ha dichiarato pubblicamente di voler interpretare il personaggio, ma si è poi deciso di procedere prima con la storia d’origine di Shazam!, in un film interamente a lui dedicato, per poi passare a Black Adam.

Un personaggio decisamente diverso rispetto al gigante simpatico quasi alla Bud Spencer a cui Johnson ci ha abituato praticamente in ogni situazione. La regia sarà dello specialista del cinema d’azione Jaume Collet-Serra. Si tratta di aspettare un paio d’anni, ma di novità ne arriveranno sicuramente altre presto, a partire dai personaggi e gli attori che faranno compagnia a Black Adam/Dwayne Johnson.