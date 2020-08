Björk e sua figlia nel cast di The Northman di Robert Eggers

News Cinema

L'artista islandese torna al cinema da attrice a vent'anni dal leggendario Dancer in the Dark che le fece vincere un premio a Cannes. E lo fa nel nuovo film del regista di The Whitch e The Lighthouse.

Non sempre le notizie di casting sono interessanti così come vorrebbero apparire, diciamoci la verità. Ma non tutte le notizie di casting sono uguali, e questa qui è una di quelle che davvero non lascia indifferenti.

Sì perché la cantante e artista islandese Björk si prepara a fare il suo grande ritorno su un set cinematografico a vent'anni di distanza da quel Dancer in the Dark che le fece vincere un premio come miglior attrice al Festival di Cannes, ma anche giurare che lei, con cinema, non avrebbe avuto mai più nulla a che fare (colpa del sadico Von Trier, dice lei). E a far lo sul set del nuovo film di uno dei registi più cool in circolazione: il Robert Eggers che ha diretto due insoliti e acclamatissimi horror come The Witch (acclamato giustamente) e The Lighthouse (un po' meno giustamente, ma vabbè).