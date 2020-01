Birds of Prey: un nuovo fantasmagorico trailer italiano del film con Harley Quinn

News Cinema

Dopo la sua apparizione in Suicide Squad, Margot Robbie torna nei panni di Harley Quinn nel film diretto da Cathy Yan, nei cinema italiani dal 6 febbraio prossimo.

Manca poco meno di un mese all'arrivo nei cinema italiani di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), che vede l'atteso ritorno di Margot Robbie nei panni del personaggio già visto in Suicide Squad diretto da David Ayer nel 2016.

Diretto da Cathy Yan, con Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, e Ewan McGregor ad affiancare Margot Robbie nel cast, Birds of Prey arriverà nelle sale italiane il 6 febbraio prossimo, distribuito da Warner Bros., e questo qui sotto è il nuovo trailer ufficiale in italiano:



Birds of Prey: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale del film:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell'uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? "Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)" è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Il nuovo poster italiano del film: