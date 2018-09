Birds of Prey: raggiungono Margot Robbie le attrici Mary Elizabeth Winstead e Gugu Mbatha-Raw

Le riprese di Birds of Prey inizieranno a gennaio e in questi giorni si stanno serrando i tempi per trovare le attrici di questo cinecomic tutto al femminile. Oltre a Margot Robbie che riprenderà il ruolo della Harley Quinn di Suicide Squad, si cercano le altre quattro eroine del film (è bene rileggere un precedente articolo per conoscere i personaggi di Birds of Prey) perché le loro intepreti devono iniziare da subito la preparazione atletica che per la perfetta forma fisica richiesta dai ruoli (e dai costumi presumibilmente aderenti).

Non c'è ufficialità, ma i nomi di Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs. the World, la terza stagione di Fargo), Gugu Mbatha-Raw (Nelle pieghe del tempo, The Cloverfield Paradox) e Janelle Monáe (Il diritto di contare, Moonlight) sono riportati come certi dall'affidabile The Hollywood Reporter. Le altre attrici al momento considerate dai produttori sono Sofia Boutella, Cristin Milioti, Margaret Qualley, Justina Machado e Roberta Colindrez. Bird of Prey sarà diretto dalla regista americana di origine cinese Cathy Yan ed è scritto dalla sceneggiatrice Christina Hodson.

Gli altri film DC Comics in arrivo nei prossimi mesi sono Aquaman (1 gennaio 2019), Shazam! (4 aprile 2019), Joker (3 ottobre 2019) e Wonder Woman 1984 (31 ottobre 2019).