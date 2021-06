Birds of Prey: Harley Quinn e le altre anti-eroine del film DC Comics disponibile su NOW

News Cinema

Conosciamo bene la Harley Quinn di Margot Robbie, ma chi sono le altre eroine che mostrano coraggio da vendere in Birds of Prey? Il film è ora disponibile su NOW.

L'abbiamo conosciuta in Suicide Squad (2016) e la rivedremo in The Suicide Squad - Missione suicida (2021), ma nel mezzo c'è tutto un film per cercare di comprenderla fino in fondo, per dare gli argini al fiume di follia da cui si fa trascinare con piacere. Harley Quinn è la figura centrale del cinecomic Birds of Prey, come ben sottolinea il titolo completo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Siamo sempre nell'universo DC Comics, ma qui la stravaganza non è seconda a nessun altro titolo arrivato in precedenza. La storia inizia dalla rottura tra lei e il Joker. Ora che non sono più insieme e non gode più della protezione del suo influente fidanzato, gli acerrimi nemici che la vogliono morta fanno a gara a chi la scova per primo per eliminarla. Harley però rimane la solita svalvolata cattiva ragazza che conserva quel barlume di lucidità per salvarsi la pelle e mangiare il sandwich più grasso e calorico della città.

Naturalmente, Harley Quinn non sarebbe Harley Quinn se a darle corpo e anima non ci fosse l'insostituibile Margot Robbie. Con il suo carisma, l'attrice tiene vivo tanto il suo personaggio quanto l'intero film, riuscendo a rendersi credibile nonostante il ruolo richieda un'interpretazione non poco sopra le righe. Raccontando se stessa, Harley Quinn si fa all'occasione voce narrante per dare il giusto risalto agli altri personaggi femminili di cui lo script vuole esplorare passato e presente. La natura punk rock dello stile di regia sottolinea, in un crescendo di adrenalina e irriverenza, i grandi risultati che le cinque donne di Birds of Prey possono raggiungere se cessano di discutere per intraprendere una collaborazione costruttiva. Ma per avere un quadro completo delle forsennate anti-eroine prima della visione di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, da ora disponibile sul servizio streaming NOW, leggiamo insieme i profili che seguono.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: i personaggi del film

L'ambizioso script è firmato da Christina Hodson (autrice dei copioni di Shut In, Bumblebee e The Flash attualmente in lavorazione) e fa tesoro dei fumetti da cui è tratta la storia. Nata a metà degli anni 90, la collana Birds of Prey aveva il preciso intento di mettere in risalto le più feroci figure femminili del mondo DC Comics, provenienti da scenari diversi come quelli di Gotham, Metropolis e Platinum Flat e con distanti codici morali, ma pronte a collaborare per far fronte comune davanti al nemico di turno. A tal proposito, nel film è Ewan McGregor a interpretare lo spietato e misogino Black Mask.



Guarda Birds of Prey su NOW

Diretto dalla regista americana di origine cinese Cathy Yan, Birds of Prey è un inarrestabile caleidoscopio di colori, azione, parole, suoni e musica volto ad esaltare la stile punk rock che rivendica un'identità propria nell'universo cinematografico DC. Ma a parte Harley Quinn, può essere utile avere qualche nozione in più sulle sue nuove e occasionali colleghe d'avventura Huntress, Black Canary, Renee Montoya e Cassandra Cain interpretate, rispettivamente, da Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell e Ella Jay Basco.

Huntress, ovvero la Cacciatrice, è il nome di battaglia di Helena Bertinelli, apparsa nelle prime due stagioni della serie Arrow. In una delle versioni dei fumetti è una spia dell'oscura organizzazione Spyral, in un'altra è nientemeno che la figlia segreta di Bruce Wayne. Nel film diventa una vigilante di Gotham City per vendicare la sua famiglia, massacrata nel corso di una resa dei conti di stampo mafioso.

Renee Montoya è una detective del dipartimento di polizia che qualcuno ha già incontrato nella prima stagione di Gotham. Con Harley Quinn condivide le origini, essendo stata creata per la serie animata su Batman del 1992 per poi passare alle vignette cartacee. Negli albi di Gotham Central viene rivelata la sua omosessualità e diventa il personaggio LGBT più popolare dei fumetti DC.

La creazione di Black Canary, alias Dinah Lance, invece risale al 1947. Nel film è una cantante afro-americana con poteri sovrumani tra cui un lacerante grido a ultrasuoni, la quale scopre che sua madre serviva la lotta contro il crimine. Esistono infatti diverse incarnazioni di questo personaggio collegate tra loro per via ereditaria, tre delle quali appaiono nella serie Arrow e una in Smallville.

Infine in Birds of Prey la ragazzina Cassandra Cain è un'abile borseggiatrice che ruba il diamante sbagliato (e lo ingoia). Nei fumetti, la sua evoluzione la porta a essere presa sotto l'egida di Barbara Gordon, la prima Batgirl, che le passa maschera, mantello e responsabilità. È la prima versione della "ragazza pipistrello" che conquista una serie di albi tutta per sé.