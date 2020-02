Birds of Prey: Chiara Ferragni in versione Harley Quinn ci ricorda di andare a vedere il film con Margot Robbie

News Cinema

D'altra parte, nella settimana del Festival di Sanremo non è una cattiva idea ricordare che il resto del mondo va avanti, comprese le uscite cinematografiche tra cui anche Birds of Prey.

Si avvicina la data di uscita di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, al cinema questa settimana da giovedì 6 febbraio. Il film è l'ottavo titolo del DC Extended Universe e solo vedendolo potremo sapere in quale modo si allacci narrativamente a Suicide Squad e se la Justice League verrà citata in qualche forma. La storia delle supereroine protagoniste del film è raccontata da punto di vista di Harley Quinn, che è anche il motivo principale per cui ci sia questa trepidante attesa, rivedere Margot Robbie fuori di testa con la doppia coda di cavallo multicolore. Il film è in uscita tra pochi giorni, si diceva, ma questa è anche la settimana del Festival di Sanremo e allora la Warner Bros Italia ha deciso di dare un'ulteriore spintarella alle attività promozionali sul film coinvolngendo Chiara Ferragni. La seguitissima blogger ha pubblicato sul suo account Instagram alcune foto che la ritraggono in versione Harley Quinn, ricordando ai suoi follower di andarlo a vedere al cinema (con il giusto hashtag #SponsorizzatoWarnerBros).