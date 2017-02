Bioshock: perché il film è saltato, lo spiega Gore Verbinski

Dopo il recente Assassin's Creed e in attesa del nuovo Tomb Raider con Alicia Vikander, si torna a parlare di Bioshock, che fino a cinque anni fa sembrava poter decollare: l'adattamento dell'omonima serie di videogiochi, composta da Bioshock (2007), Bioshock 2 (2010) e Bioshock: Infinite (2013), doveva essere diretto da Gore Verbinski, come qualcuno di voi ricorderà. Il regista della prima trilogia di Pirati dei Caraibi, ma autore anche del curioso Rango e del prossimo La cura dal benessere, citò difficoltà inerenti al budget, quando lasciò il progetto nell'estate del 2009.

In un botta e risposta coi fan su Reddit, Verbinski è entrato nel dettaglio:

"Beh, non c'è una risposta veloce, ma ci staccarono la spina otto settimane prima di girare. E' un film vietato ai minori [Verbinski parla di "R", cioè "Restricted", vietato ai 18, ndr], volevo mantenerlo tale, sentivo che fosse il caso, e in più è un film costoso. Stavamo creando un mondo gigantesco, e non è un mondo che ritrovi in location dal vero. Per La cura dal benessere siamo stati in grado di riutilizzare delle location per ricreare il mondo che ci serviva. Bioshock non poteva funzionare così, dovevamo costruire un intero universo sotterraneo. Penso che sia stata una combinazione di prezzo e classificazione, in pratica la Universal si sentiva a disagio. In quel periodo c'erano anche alcuni film costosi e vietati ai minori che non stavano funzionando."