Billy Bob Thornton entra nel cast di A Million Little Pieces, diretto da Sam Taylor-Johnson e tratto dal libro di James Frey

Il grande Billy Bob Thornton (Oscar per lo script di Lama tagliente, Golden Globe come attore per le serie Fargo e Goliath) è entrato nel cast di A Million Little Pieces, che sarà diretto da Sam Taylor-Johnson (iCinquanta sfumature di grigio). Il film è tratto dal romanzo di James Frey, che ha basato la storia principale su molta della sua vita. Le riprese cominceranno il prossimo 25 gennaio e insieme a Thornton vedremo anche Aaron-Taylor Johnson (marito della regista), Charlie Hunnam (il prossimo remake di Papillon) e Carla Juri (Blade Runner 2049).

Nel film Billy Bob Thornton avrà il ruolo di Leonard, l'infermiere della clinica di riabilitazione che funge da angelo custode del protagonista, il quale probabilmente avrà il volto di Aaron Taylor-Johnson. Precedentemente nel cast era stato chiamato anche Giovanni Ribisi, che però ha abbandonato il progetto. A Million Little Pieces non racconterà però soltanto la sotria di abusi del protagonista James Frey, ma anche quelle parallele degli altri "ospiti" della clinica in cui l'uomo ha lottato per disintossicarsi dalle droghe e dall'alcol.

Sinceramente non vediamo l'ora di ammirare nuovamente il "maledetto" Billy Bob nuovamente sul grande schermo. Tra le sue prove d'attore che non devono assolutamente essere dimenticate citiamo prima di tutto L'uomo che non c'era dei fratelli Coen, ma anche Soldi sporchi di Sam Raimi, Babbo bastardo e Monster's Ball di Marc Forster. Ah, già: noi siamo accesi fan anche del suo ruolo di supporto in...Armageddon!