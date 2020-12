Billie Eilish: The World’s A Little Blurry: il trailer del documentario di Apple TV+

News Cinema

Il trailer del film in streaming su Apple TV+ e in alcuni cinema americani il 26 febbraio 2021, dedicato alla giovane cantante, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.

Apple TV+, che ci ha regalato il bellissimo e toccante memory show di Spike Jonze La storia dei Beastie Boys, presenterà a partire dal 26 febbraio 2021 un nuovo documentario a tema musicale, dedicato a un vero e proprio fenomeno della musica pop contemporanea e intitolato Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. Nel trailer del film diretto da R. J. Cutler - anche autore di Belushi e The September Issue su Anna Wintour di Vogue - vediamo la giovanissima cantante da piccola, in famiglia, mentre prende la patente e ovviamente sul palco e ricordiamo tutti i suoi incredibili record.

Il trailer arriva due giorni prima del diciannovesimo compleanno della talentuosa Billie Eilish, che col suo primo album del 2019, "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" ha vinto ai Grammy il premio come miglior nuova artista, album dell'anno, disco dell'anno, canzone dell'anno e miglior album pop. Agli Oscar si è poi esibita con sicurezza in Yesterday dei Beatles e ha aggiunto a questo impressionante debutto la title song di No Time To Die.

Ovvio dunque che ci sia molta curiosità per sapere chi è e come è cresciuta questa ragazzina che sale sul palco con la grinta di una veterana. Oltre che su Apple TV+, Billie Eilish: The World's A Little Blurry uscirà in America anche in alcuni cinema.