Billie Eilish per la theme song di No Time to Die, il nuovo film di James Bond

Il giovanissimo talento della musica americana canterà la canzone d'apertura del nuovo film di 007.

James Bond, lo sappiamo, significa tradizione; perfino nell'innovazione. Cambiano i tempi, cambia perfino l'atteggiamento di 007 verso le donne, ma i cocktail, le auto, gli abiti e certe abitudini e frasi consolidate rimangono gli stessi. E un'altra cosa che non cambia mai è la presenza della canzone che, puntualmente, accompagna i titoli di testa dei Bond Movie.

Per No Time to Die, l'attesissimo venticinquesimo film del canone ufficiale di Bond, questa title track sarà eseguita da un giovanissimo ma notevolissimo talento della musica americana: Billie Eilish, quella che ha firmato lo straordinario album intitolato "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" e che è candidata, a soli 18 anni, a sei Grammy Awards 2020.

La conferma della notizia, che era da qualche ora circolata online, è arrivata con un tweet ufficiale che recita: "La canzone dei titoli di testa di No Time to Die verrà eseguita da Billie Eilish. Billie l'ha scritta con il fratello Finneas ed è la più giovane artista della storia a scrivere e registrare una theme song di un film di James Bond."

No Time to Die debutterà nei cinema italiani il prossimo 9 aprile, distribuito da Universal Pictures Italia.