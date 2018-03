Bill Skarsgård nella dark comedy thriller Villains con Maika Monroe

Molti hanno apprezzato la sua interpretazione sotto il trucco di Pennywise in IT, e molte lo preferiscono senza trucco, ma Bill Skarsgård, uno dei più giovani esponenti della dinastia attoriale nata con Stellan Skarsgård, a 27 anni è all'inizio di una brillante carriera. E si è appena aggiudicato un ruolo - col suo vero volto - nella dark comedy thriller Villains, al fianco di un'altra stella in ascesa, Maika Monroe.

Il film sarà diretto da Dan Berk e Robert Olsen, da una loro sceneggiatura blacklist del 2016. La storia è quella di una coppia di criminali dilettanti che, dopo essere entrati in una casa in periferia, scoprono un oscuro segreto e due sadici padroni di casa disposti a tutto purché non venga rivelato.

In precedenza Berk e Olsen hanno scritto, diretto e prodotto Oscilloscope’s Body e diretto The Stakelander, sequel di Stake Land di Jim Mickle.

Skarsgård di recente è apparso anche nel film presentato con successo al Sundance, Assassination Nation. Ritroveremo al cinema Maika Monroe, nota agli appassionati di horror come protagonista di It Follows, il prossimo 5 aprile in The Silent Man.