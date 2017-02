Bill Paxton: il commovente ricordo dell'amico James Cameron

Si sono conosciuti sui set del sequel di Pirahna, prodotto da Roger Corman, entrambi giovanissimi e disposti a tutto pur di entrare nel mondo del cinema. Tra James Cameron e Bill Paxton, che ancora non faceva l'attore, fu l'inizio di una lunga amicizia e una proficua collaborazione, che li ha visti lavorare insieme in Terminator, Aliens, True Lies e TItanic. Oggi Cameron, devastato dalla notizia della scomparsa dell'amico, ha scritto queste bellissime parole, che ci piace condividere con voi:

Da mezz'ora sono stordito da questa notizia e cerco di venirci a patti col cuore e con la mente. Bill lascia un vuoto enorme. Io e lui siamo stati amici intimi per 36 anni, fin da quando ci siamo incontrati sul set di un film ultra low-budget di Roger Corman. Lui venne a lavorare sul set e io gli schiaffai un pennello in mano, gli indicai un muro e dissi “dipingilo!”. Presto riconoscemmo l'uno nell'altro la scintilla creativa e diventammo velocemente amici.

Quello che ne seguì furono 36 anni fatti del fare film insieme, aiutarci a vicenda a sviluppare i nostri progetti, andare a fare immersioni insieme. vedere crescere i nostri figli, perfino immergerci insieme sul relitto del Titanic coi sottomarini russi. È stata un'amicizia fatta di risate, avventure, amore per il cinema e rispetto reciproco. Bill scriveva delle lettere bellissime, sentite e meditate, un anacronismo in quest'era di abbreviazione digitale. Si prendeva cura dei suoi rapporti con la gente, era sempre attento e presente per gli altri. Era un brav'uomo, un grande attore e una dinamo di creatività. Spero che tra il chiasso pacchiano della serata degli Oscar, la gente si conceda un momento per ricordare questo uomo meraviglioso, non solo per tutte le ore di gioia che ci ha portato con la sua vivace presenza scenica, ma per il fantastico essere umano che era. Il mondo è più vuoto per la sua morte, e a me mancherà profondamente.