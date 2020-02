Bill Murray ritorna in Ricomincio da capo... per una pubblicità!

News Cinema

L'attore torna nei panni di Phil Connors in uno spot del Superbowl ispirato al capolavoro di Harold Ramis e fa impazzire i fan.

Il Superbowl ha fatto un bel regalo a tutti gli appassionati di cinema! Non parliamo solo degli spot dei film più attesi diffusi a profusione, ma nientemeno che del ritorno di Bill Murray nel ruolo di Phil Connors, proprio quello ricoperto nel capolavoro di Harold Ramis Ricomincio da capo. Si tratta di uno spot pubblicitario per un nuovo tipo di Jeep, la Gladiator, ma il risultato è esilarante e la magia inalterata.

Sono di nuovo le 6 di un'eterna mattina invernale a Punxsutawney, la cittadina della Pennsylvania famosa per essere la casa della marmotta Phil, che predice l'arrivo della primavera o la continuazione dell'inverno. Sulle note di "I Got You Babe" di Sonny and Cher dalla radiosveglia, Phil Connors si alza dal letto e si reca sul posto, solo che stavolta non c'è la bella collega interpretata da Andie McDowell, ma una grossa novità, rossa fiammante... ed ecco il nostro eroe sfuggire al fastidioso Ned Ryerson di Stephen Tobolowski e lanciarsi in una serie di avventure con la marmotta, rapita dalle braccia del sindaco (e sì, è ancora Brian Doyle-Murray, quello del film). Sembra che il tempo non sia affatto passato, da quel lontano 1992... che si sia davvero ripetuto fino ad oggi?

L'idea è venuta ai creativi dalla coincidenza della data del Superbowl con il giorno in cui è ambientato il film e Phil la marmotta fa le sue predizioni (a proposito: l'inverno è finito!) e questo minifilm da un minuto è costato un bel po'. Si tratta della prima pubblicità nazionale per Bill Murray, che ha avuto carta bianca per improvvisare sul set. E di questo regalo, commossi, ringraziamo!