Bill Murray fa a gara di nachos per beneficenza

News Cinema

Insieme al figlio Homer, Bill Murray sfiderà la star di Food Network Guy Fieri e la competizione sarà visibile in diretta su Facebook.

Come trascorre queste lunghe e noiose giornate il geniale Bill Murray? Non lo sappiamo esattamente, ma possiamo affermare con una certa sicurezza che sta facendo pratica per diventare il miglior cuoco di nachos d'America. I nachos, per chi non lo sapesse, sono un must della cucina messicana e tex-mex, croccanti triangoli di mais su cui versare formaggio fuso, salse varie più o meno piccanti e vagonate di fagioli neri.

Ora, perché mai l'attore dovrebbe far pratica con la preparazione di una tale prelibatezza? Semplice: insieme al figlio Homer parteciperà a una gara culinaria contro Guy Ramsay Fieri, personaggio televisivo e ristoratore notissimo per le sue serie sul canale Food Network. Anche Fieri si farà aiutare dal figlio, che si chiama Hunter, e la competizione è stata organizzata a scopo benefico.

In collaborazione con Tostitos, il marchio delle leggendarie tortilla chips americane, la sfida, chiamata Nacho Average Showdown servirà a raccogliere fondi per il Restaurant Employee Relief Fund, che cerca di sostenere economicamente chi lavora nei ristoranti che sono stati chiusi a causa della pandemia di Covid-19. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Food Network il 15 maggio, e chi lo seguirà è caldamente incoraggiato a donare 10 dollari direttamente al Restaurant Employee Relief Fund oppure a ordinare cibo da un qualsiasi ristorante locale. L'appuntamento è alle ore 5 di pomeriggio e a valutare i nachos dei Murray e dei Fieri ci saranno giudici di primo piano.