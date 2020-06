Bill Murray e Anna Hathaway inseparabili nella commedia canina Bum’s Rush

News Cinema

Anne Hathaway e Bill Murray saranno rispettivamente una donna indipendente e la voce di un cane in Bum's Rush, un film in cui c’è anche Robert Duvall.

Anne Hathaway e Bill Murray si sono incrociati in Agente Smart: Casino totale, ma nella commedia canina Bum's Rush saranno una vera e propria coppia, anche se del secondo sentiremo, ahinoi, soltanto la voce. Il film racconta infatti l'amicizia fra un'esperta produttrice di stivali e un cane randagio. Scaltri e indipendenti per natura, i due costruiranno un rapporto di profondo affetto e vivranno mirabolanti avventure, o meglio disavventure.

Altro volto noto e importante di Bum's Rush sarà Robert Duvall, che apparirà in carne e ossa, mentre la regia è di Aaron Schneider, che ha firmato il film bellico con Tom Hanks Greyhound. La sceneggiatura è invece opera di C. Gaby Mitchell, che ha già collaborato al copione di Get Low, sempre diretto da Schneider e interpretato da Duvall e Murray. "Sono molto contento di ritrovare i miei compagni di lavoro di Get Low Robert Duvall, Bill Murray e C. Gaby Mitchell" ­- ha dichiarato a tal proposito il regista - "e naturalmente sono felicissimo di lavorare con Anne Hathaway (…). Si tratta di un progetto molto speciale e l'idea di farne parte mi emoziona. Nella nostra squadra siamo tutti amanti dei cani e ora più che mai stiamo apprezzando il valore che questi animali hanno nelle nostre vite".

Bum's Rush, che verrà girato a Santa Barbara, in California, e in New Mexico, non è il primo film in cui Bill Murray fa parlare un animale. Indimenticabile è stato il suo doppiaggio del gatto mangia-lasagne Garfield in Garfield - Il film e Garfield 2. In Fantastic Mr. Fox l'attore prestava la voce al tasso Badger, ne Il Libro della Giungla a Baloo e ne L'isola dei cani al cane Boss.