Bill & Ted Face the Music: un nuovo trailer del film con Keanu Reeves

Terzo capitolo di una serie molto popolare negli USA, che arriva a quasi vent'anni dall'ultimo, Bill & Ted Face the Music arriverà nelle sale americane, e in contemporanea in streaming, dal 1° settembre.

Chissà se dove Tenet ha gettato la spugna, non possa riuscirci Keanu Reeves, che è uno che pare non sbagliare mai nemmeno mezza mossa, nel corso degli ultimi anni. Rinviato sine die il film di Nolan, nelle sale americane (ma in contemporanea anche in VOD) arriverà Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo di una serie iniziata nel 1989 col divertente Bill & Ted's Excellent Adventure, diretto da Stephen Herek (inedito in Italia), e proseguita nel 1991 con Bill and Ted's Bogus Journey di Peter Hewitt, uscito nel nostro paese col titolo Un mitico viaggio.

La serie, interpretata da Keanu Reeves e Alex Winter, è composta da commedie che mescolano il demenziale, la musica e la fantascienza, e che negli Stati Uniti è popolarissima.

In Bill & Ted Face the Music i due protagonisti, dopo aver viaggiato nel tempo, sconfitto la morte e assicurato all'umanità un futuro sereno, sono ormai due papà di mezza età. Ma quando un messaggero, proveniente dal futuro, li informa che devono comporre una canzone per salvare il mondo, gli ex aspiranti rocker si impegnano nella stesura e nella composizione di un brano che diventi un successo unico e permetta ai due uomini di adempiere al loro destino.

