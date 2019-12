Bill & Ted 3: le prime immagini ufficiali con Keanu Reeves e Alex Winter

News Cinema

Il terzo capitolo delle "eccellenti avventure" fantascientifiche e demenziali di Bill e Ted arriverà nei cinema americani il 21 agosto 2020.

Di un terzo capitolo delle avventure "eccellenti" di Bill e Ted si parla da quasi 10 anni. E' del 2011, infatti, la notizia che una sceneggiatura del film era praticamente pronta. A confermarlo all'epoca fu uno dei due protagonisti, Keanu Reeves, che anticipò anche la trama: "la storia del film riparte dalla fine di quella di Bill & Ted 2: Un mitico viaggio: l'ultima volta che li abbiamo visti - aveva detto Reeves – Bill e Ted dovevano scrivere la canzone che avrebbe salvato il mondo. E non è accaduto. Cercando di farlo, sono diventati in un certo senso posseduti. E adesso sono costretti a tornare indietro nel tempo".



Quasi due lustri dopo, Bill & Ted 3 è praticamente pronto ai nastri di partenza, per un'uscita prevista negli USA per il 21 agosto 2020 e abbiamo ora una trama un pochino più precisa di Bill & Ted Face the Music (questo è il titolo ufficiale originale): Il film vede di nuovo protagonisti Bill S. Preston (Alex Winter) and Ted "Theodore" Logan (Keanu Reeves), diventati ormai padri di famiglia. I due devono però ancora compiere il loro destino rock'n' roll. Le loro vite cambiano all'improvviso con la visita di un messaggero proveniente dal futuro che li avverte che solo la loro canzone potrà salvare la vita come la conosciamo."

Del film, sono state pubblicate anche le prime immagini ufficiali: