Bill Condon dirigerà una nuova versione di A Christmas Carol per la Disney

Il regista lavorerà insieme al compositore premio Oscar Stephen Schwartz (Pocahontas).

Dopo l’enorme successo della versione in live-action de La Bella e la Bestia di due anni fa, il regista Bill Condon e la Disney torneranno a collaborare per portare sul grande schermo una nuova versione di A Christmas Carol, capolavoro letterario firmato da Charles Dickens. L’autore ha già scritto l’adattamento e tornerà a sedersi dietro la macchina da presa. Musiche e canzoni saranno composte da Stephen Schwartz, il compositore premio Oscar che ha già realizzato le colonne sonore de Il principe d’Egitto e soprattutto Pocahontas.

La storia di questo nuovo A Christmas Carol sarà narrata dal punto di vista di Jacob Marley, ex-partner d’affari del burbero protagonista Ebeneezer Scrooge. E’ proprio il fantasma di Marley che spedisce al suo vecchio amico gli spiriti del Natale passato, Presente e Futuro, al fine di mostrargli tutti gli errori che ha commesso nella sua vita fatta di avidità e avarizia. Ancora non sono stati annunciati gli attori che interpreteranno i ruoli principali.

Vincitore dell’Oscar per l’adattamento di Demoni e dei,da lui stesso diretto, Bill Condon ha ricevuto un’altra candidatura per lo script di Chicago di Rob Marshall, altro cineasta molto caro alla Disney per cui ha realizzato tra gli altri Il ritorno di Mary Poppins. Tra gli altri film diretti da Condon troviamo anche Kinsey, Dreamgirls, Mr. Holmes e il prossimo, imminente L’inganno perfetto, che vede protagonista insieme a Helen Mirren il suo attore preferito, Sir Ian McKellen.