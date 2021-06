Biglietti del cinema scontati per i vaccinati: succede in Corea del Sud

News Cinema

Nella Corea del Sud il cinema costa meno per i vaccinati, e lo sconto non è assolutamente da buttare via. Cosa c'è dietro a una simile decisione?

Nella Corea del Sud c'è un modo per avere uno sconto al cinema: vaccinarsi. Variety ci informa che, nel paese di Bong Joon-Ho, i proprietari di una serie di multiplex hanno cominciato a far pagare un prezzo ridotto agli spettatori che si sono già fatti inoculare uno dei vaccini anti Covid-19. La ragione di una simile mossa è da individuarsi non tanto nel sostegno della campagna vaccinale, quanto nella necessità di far ripartire il settore, che ancora stenta a riprendersi.

La decisione, presa dall’associazione degli esercenti coreani, è stata annunciata qualche giorno fa e riguarderà tre delle più grandi catene. Si andrà avanti per un mese, dopodiché si farà il punto della situazione. I clienti che hanno fatto almeno una dose di vaccino potranno avere una riduzione di circa 5 dollari e mezzo sul prezzo del biglietto di un normale film in 2d.

La Corea del Sud ha controllato la diffusione del Covid meglio di altri paesi, ma il virus continua a circolare e la campagna vaccinale prosegue a rilento. Tutto ciò ha portato le persone a disertare le sale, e nel 2021 gli incassi sono stati piuttosto miseri, se non si contano le ultime due settimane, che hanno visto fare scintille a Fast & Furious 9. Dal giorno dell'uscita, il 19 maggio, il film con Vin Diesel ha guadagnato 15.1 milioni di dollari. Come in altri paesi, la pandemia ha spinto registi e produttori a prediligere l'uscita sulle piattaforme streaming.

E’ difficile che un’iniziativa analoga prenda piede in Italia, in primis perché le vaccinazioni stanno procedendo spedite, e secondo perché l'affluenza nei cinema, per fortuna, sta aumentando.