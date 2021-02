Biggie: I Got A Story To Tell, un inedito The Notorious B.I.G. nel trailer del documentario Netflix

News Cinema

Il documentario Biggie: I Got A Story To Tell debutta su Netflix il 1 marzo e racconta con immagini mai viste la leggenda del rap The Notorious B.I.G. Vi mostriamo il trailer.

Il prossimo 9 marzo sarà il 24° anniversario della morte del rapper statunitense The Notorious B.I.G. alias Biggie, Biggie Smalls o Big Poppa, e al secolo Christopher George Latore Wallace. La sua vita e la sua carriera sono oggetto di un documentario targato Netflix e intitolato Biggie: I Got A Story To Tell. Come si vede dal trailer appena diffuso, il film si sofferma sui difficili inizi di Biggie, che a Brooklyn era costretto a spacciare droga e a mescolarsi con la criminalità per mantenere sua figlia. Si passa poi al fulmineo successo di Wallace, diventato in breve tempo la più fulgida star dell'hip-hop. A rendere unico il doc sono immagini di di repertorio mai viste e interviste inedite.

Biggie porta la firma di Emmett Malloy, che negli ultimi 20 anni ha diretto diversi video per artisti come Ben Harper, i Metallica, The White Stripes, The Black Eyed Peas e Beck. E’ poi stato regista di diversi documentari sportivi.

The Notorious B.I.G. non aveva nemmeno 25 anni quando è stato assassinato a seguito di 4 colpi di arma da fuoco mentre era nella sua auto dopo una festa. La sua vita e/o la sua morte sono già state raccontate al cinema: nel documentario Biggie & Tupac, nel biopic Notorious, nel film biografico All Eyez on Me e nel film con Johnny Depp e Forest Whitaker City of Lies. Biggie: I Got A Story To Tell sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 1 marzo. Ecco la sinossi ufficiale e, come promesso, il trailer.

Sulla scia dell'ingresso di The Notorious B.I.G nella Rock and Roll Hall of Fame, e prima di quello che sarebbe stato il suo cinquantesimo compleanno, Biggie: I Got A Story To Tell offre uno sguardo nuovo su uno dei più grandi e influenti rapper di tutti i tempi grazie a coloro che lo conobbero. Realizzato in collaborazione con i familiari di Biggie, I Got A Story To Tell è il ritratto di un uomo la cui rapida ascesa e tragica fine sono state al centro del folklore rap per più di vent'anni.