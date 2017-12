Bigfoot Junior: una scena esclusiva dal film di animazione in uscita il 25 gennaio

Bigfoot Junior, film animato di produzione belga firmato dall'esperto Ben Stassen, sarà nelle nostre sale il 25 gennaio del 2018, ma possiamo mostrarvene in anteprima una sequenza in italiano. Nella scena lo scienziato Billingsley cerca di convincere il suo finanziatore Eastman, perfido proprietario della HairCo, azienda farmaceutica che cerca di trovare rimedi alla calvizie, a intraprendere la ricerca di Bigfoot: con quella ricrescita di pelo, sarebbe una svolta nel trattamento di questo problema! Purtroppo per Bigfoot, questa minaccia potrebbe coinvolgere anche suo figlio Adam, adolescente imbranato che ha sempre desiderato conoscere suo padre... ne sarà ancora così convinto?





La trama ufficiale del film:

Il tredicenne Adam parte per un’epica avventura per svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa di suo padre. Scoprirà ben presto che suo papà è nientemeno che il leggendario Bigfoot, rimasto nascosto per anni nella foresta per proteggere se stesso e la sua famiglia dalla HairCo., una potente compagnia farmaceutica che vuole utilizzare il suo speciale DNA per condurre esperimenti scientifici. Padre e figlio iniziano a recuperare il tempo perduto e Adam scopre di possedere gli stessi incredibili superpoteri di Papà! Quello che non sa, è di avere lasciato delle tracce e che la malvagia HairCo. si è ormai messa sulle orme di Bigfoot! Adam grazie all’aiuto dei suoi amici della foresta imparerà a superare i suoi limiti e a trasformarli in punti di forza. La leggendaria figura di Bigfoot diventa un simpaticissimo film di animazione ricco di avventure e colpi di scena che vi farà battere i piedi dalle risate!