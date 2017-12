Bigfoot Junior: in anteprima esclusiva il trailer italiano del film animato in uscita il 25 gennaio

Oggi vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer italiano del film di animazione Bigfoot Junior, produzione francobelga diretta dagli esperti Ben Stassen e Jeremy Dreguson, già autori qualche anno fa del simpatico Il castello magico. Il lungometraggio sarà sui nostri schermi il 25 gennaio 2018, distribuito da Koch Media.

Nella storia il tredicenne Adam intraprende un'epica avventura per indagare sulla scomparsa di suo padre. Scopre ben presto che il genitore è nientemeno che il leggendario Bigfoot, nascosto per anni nella foresta per proteggere se stesso e la sua famiglia dalla HairCo., una potente compagnia che vuole utilizzare il suo speciale DNA per condurre esperimenti scientifici. Adam scoprirà di possedere gli stessi incredibili poteri di Papà Bigfoot e dovrà attrezzarsi per affrontare la HairCo...