Big Octopus: una piovra gigante semina morte e distruzione nello spettacolare trailer del monster movie cinese

Non solo gli americani e i giapponesi sanno fare dei monster movie spettacolari, ce lo dimostra il trailer di Big Octopus, un film cinese con una piovra gigante, squali, esplosioni e azione a volontà.

Piovre giganti, che passione! E più in generale tutti i mostri, marini, aerei e terrestri in dimensioni king size. Siamo abituati a vedere questo genere di film di produzione americana o giapponese, ma i cinesi non sono secondi a nessuno, come dimostra lo spettacolare trailer di Big Octopus, dove una piovra di dimensioni colossali provoca morte e distruzione. Il trailer è sottotitolato in inglese a cura di un gruppo di appassionati e battute come "presto moriremo tutti" sono una benvenuta variante del consueto e ipocrita "andrà tutto bene".

In alcune scene Big Octopus attinge chiaramente ad altri film di genere: c'è una scena, ad esempio, che ricorda moltissimo The Mist di Frank Darabont. E come se non bastasse ci sono anche un megasqualo, sequenze d'azione, scene in CGI riuscite male e cospicue dosi di umorismo.

Il regista di questa meraviglia si chiama Frank Xiang e nel cast ci sono, per la cronaca, Mu Liu e Candice Zhao.