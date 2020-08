Big Fish: il film da vedere e commentare insieme sabato 22 agosto con SimulWatch

News Cinema

Big Fish, la colorata e surreale commedia di Tim Burton, rinnova le emozioni che la storia porta con sé anche a distanza di 17 anni dall'uscita al cinema. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 22 agosto alle 14:30.

La visione condivisa di sabato 22 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è la commedia fantasy che molti considerano l'opera della maturità del regista Tim Burton. Big Fish - Le storie di una vita incredibile è uscito al cinema nel 2003 ed è ispirato all'omonimo romanzo di Daniel Wallace. Burton ha realizzato il film successivamente alla dolorosa morte di suo padre, mentre egli stesso si preparava a diventare genitore per la prima volta. Del film fanno parte gli attori Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Alison Lohman, Marion Cotillard, Danny De Vito e Steve Buscemi. L'appuntamento per vedere tutti insieme Big Fish e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 22 agosto alle 14:30.

Ambientata in Alabama, la storia di Big Fish racconta l’emozionante storia di Edward Bloom (Ewan McGregor e Albert Finney, rispettivamente la versione giovane e la versione anziana del personaggio) e di suo figlio William (Billy Crudup). Edward, uomo loquace e dotato di una straordinaria fantasia, ha l’abitudine di raccontare storie incredibili riguardanti la sua vita, lasciando basiti tutti quelli che lo ascoltano. Edward è sempre il protagonista dei suoi surreali racconti ed è stata questa mancanza di serietà a far allontanare suo figlio William. Quando Edward si ammala gravemente William torna alla casa dei genitori e, attraverso ricordi e dialoghi, intraprende un personale viaggio alla scoperta della vita del padre per cercare di dividere la realtà dalla fantasia. Tutto ciò lo porta a scoprire il gusto del racconto e che le storie raccontate dal padre hanno più verità di quanta se ne potesse immaginare.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Flash Gordon.