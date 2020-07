Big Daddy - Un papà speciale: curiosità sulla divertente commedia con Adam Sandler e i gemelli Sprouse

News Cinema

Nel 1999 usciva quello che resta a tutt'oggi il maggior successo commerciale di Adam Sandler, la commedia Big Daddy diretta da Dennis Dugan.

Ci sono pochi attori al mondo che ci hanno fatto ridere quanto Adam Sandler, che si è mostrato ottimo anche in ruoli diversi dal solito come quelli ricoperti in Ubriaco d'amore e nel recente Diamanti grezzi. Uno dei suoi film “giovanili” che ci hanno più divertito è proprio la commedia Big Daddy – Un papà speciale, uscita nel 1999 con la regia di Dennis Dugan, che coniuga in maniera buffa e originale, e anche toccante in alcuni momenti, l'eterna fiaba di Peter Pan: l'uomo adulto che non vuole crescere e viene cambiato dall'incontro con un bambino. Nel ruolo del piccolo Julian McGrath si alternano due futuri idoli delle teenager, i gemelli Cole e Dylan Sprouse che hanno a lungo percorso carriere affiancate prima di dividere le proprie strade, mentre gli attori adulti sono Rob Schneider, Jon Stewart (famoso anche per il suo talk show), Joey Lauren Adams e l'attrice e moglie di Judd Apatow, Leslie Mann, con cui Sandler ha lavorato di nuovo in Funny People. Nel ruolo di un senzatetto appare anche Steve Buscemi.

La storia di Big Daddy ruota intorno al personaggio di Sonny Koufax, laureato in legge, che a 32 anni ancora non si decide a prendersi le responsabilità dell'età adulta. Al contrario di lui, in procinto di lasciarsi con la fidanzata, l'amico Kevin (Stewart), con cui divide un appartamento, sta per sposarsi. Quando quest'ultimo parte per un viaggio di lavoro, lasciando solo Sonny, un bambino, Julian, si presenta a casa dei due con una lettera in cui dice che è suo figlio e che la madre è morta pochi giorni prima. Nell'impossibilità di contattare i servizi sociali, chiusi per una festività, Sonny decide di tenere il bambino per un po', ed è l'inizio di un'avventura che gli cambierà la vita.

Qualche curiosità su Big Daddy