Big, al posto di Tom Hanks doveva esserci... non ci crederete mai

News Cinema

Elizabeth Perkins, che recitò in Big con Tom Hanks, ha rivelato che il ruolo doveva andare a un altro attore: il suo nome vi farà sicuramente sorridere.

Capita a volte di svegliarsi una mattina e di leggere qualcosa che appare surreale, come per esempio che Robert De Niro sia stata la prima scelta come protagonista del Big di Penny Marshall, interpretato poi come sappiamo nel 1988 da Tom Hanks, in uno dei suoi film più celebri. Certo, è dura immaginare una cosa del genere, ma Elizabeth Perkins, che nel film era la collega Susan innamorata ignara del bambino diventato adulto, giura che sia così. In un talk show l'attrice, di recente nella serie tv Truth to Be Told, ha raccontato quanto segue...

Robert De Niro era stato effettivamente scelto per il ruolo di Josh in Big. Non andò in porto perché non riuscì a incastrarlo con altri impegni e allora presero Tom Hanks. Nel mio cervello quello con Robert De Niro è un film del tutto diverso [anche nel nostro, ndr]. Feci il provino proprio con De Niro. Era più capriccioso, più... era più un film dell'orrore. Robert De Niro che vaga per le strade di New York... Tom Hanks ha reso tutto più leggero.