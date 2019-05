Biancaneve: la Disney ha scelto Marc Webb per dirigere la versione in live-action

La Disney ha individuato Marc Webb come prima scelta per dirigere la versione in live-action di Biancaneve e i sette nani. Le trattative con il regista di 500 giorni insieme sono già iniziate. Probabilmente a convincere la major che Webb sia il cineasta giusto per il nuovo adattamento dove essere stato il tono romantico e favolistico del suo cult movie interpretato da Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt. Non si conoscono ancora gli attori che interpreteranno la versione in carne e ossa dei personaggi della favola.

Uscito nel lontano 1937, Biancaneve e i sette nani è stato il primo lungometraggio d’animazione prodotto dalla Disney. Il capolavoro ricevette un Oscar onorario per la riconosciuta innovazione artistica e tecnologica.

A scrivere il nuovo adattamento in live-action sarà Erin Cressida Wilson, già autrice del copione del fortunato La ragazza del treno, tratto dal romanzo omonimo di Paul Hawkins. Il film è stato diretto da Tate Taylor e interpretato da Emily Blunt, Luke Wilson, Rebecca Ferguson, Allison Janney e Luke Wilson. A occuparsi delle musiche sarà invece il duo più “caldo” di Hollywood, quello formato da Benj Pasek e Justin Paul: insieme infatti vinto l’Oscar per la miglior canzone City of Stars composta per La La Land e hanno ottenuto altre due candidature: per le musiche dello stesso film e per la canzone This Is Me composta per il grande successo di The Greatest Showman con Hugh Jackman.

Se Marc Webb pare a nostro avviso una buona scelta per rendere contemporanea una fiaba senza tempo come Bianceneve e i sette nani, rimane però il dubbio riguardante l’entità produttiva del progetto: quando infatti il regista si è trovato a gestire il grande budget dei due episodi di The Amazing Spider-Man, il risultato – sua artistico che al botteghino – non è stato eccezionale. Riuscirà Webb a far meglio con la supervisione della Disney? Staremo a vedere…