Biancaneve, Greta Gerwig scrive la versione in live action

News Cinema

Sarà Greta Gerwig, regista dell'ultimo Piccole donne, a scrivere il copione del remake dal vivo di Biancaneve per la Disney. Come si sapeva, Rachel Zegler sarà la protagonista, mentre Gal Gadot sarà la crudele Regina.

Tra Barbie e Biancaneve: sarà Greta Gerwig a scrivere il copione definitivo del remake dal vero dello storico Biancaneve e i sette nani per la Disney. Lo scoop è stato dato dall'informatissimo sito specializzato The (Dis)insider, specializzato in voci e notizie riguardanti il mondo disneyano. Nonostante sia infatti impegnatissima al momento sul parzialmente misterioso film su Barbie interpretato da Margot Robbie, da lei scritto e diretto, l'attrice e regista Greta Gerwig si sta dedicando anche a questo lavoro, reduce da due nomination all'Oscar per i copioni dei suoi Lady Bird e Piccole donne. La sua scelta è sicuramente un fiore all'occhiello del progetto. Ma si sa qualcos'altro? Leggi anche Margot Robbie e Barbie: cosa aspettarci? Ce lo spiega l'attrice.

Il remake di Biancaneve, tra Greta Gerwig e nuovi dettagli sul cast

Sempre (Dis)insider ci spiega che per il remake dal vero di Biancaneve e i sette nani si sta eseguendo un casting per altri due personaggi. Sapevamo già che la protagonista sarebbe stata interpretata da Rachel Zegler e che la Regina sarebbe stata portata sullo schermo da Gal Gadot. Ora si cerca una piccola attrice sui nove anni in grado di cantare e ballare, dalle fattezze latinoamericane per adattarsi alla Zegler, presupponendo quindi almeno una sezione di film nell'infanzia di Biancaneve. Si cerca poi un "Principe Azzurro" che nessuno per ora definisce tale, anzi dalla descrizione sembra riecheggiare il mondo di Rapunzel: spaccone, ruba "alla Robin Hood" e ha anche un nome, Jonathan.

Secondo le voci, il regista Marc Webb inizierà le prove a gennaio, per una partenza delle riprese a marzo: indirettamente, questo colloca con ogni probabilità il film in uscita nel corso del 2023.