Biancaneve, è morta a 101 anni la ballerina che fece da modello per la Disney

A 101 anni è morta la ballerina Marge Champion, che nella seconda metà degli anni Trenta ballò e recitò come riferimento per le animazioni di Biancaneve e i sette nani.

E' morta a 101 anni Marge Champion, nata Marjorie Celeste Belcher, la ballerina che forse non conoscete ma avete indirettamente visto nei panni della protagonista in Biancaneve e i sette nani, il rivoluzionario film animato Disney del 1937: fu lei infatti a ballare e recitare per gli animatori, con le sue riprese poi trasformate in animazioni con la tecnica del rotoscoping. Walt Disney puntava a cogliere l' "illusione della vita", creando una recitazione umana al 100% credibile, quindi si fece uso di quella particolare tecnica, poi dismessa negli anni a venire, quando i disegnatori capirono che era meglio usare il live action come puro riferimento, piuttosto che ricalcarlo. Ma chi era Marge e chi sarebbe stata?

Marge Champion, la modella per Biancaneve: galeotta fu la Disney

In effetti Marjorie Celeste Belcher, nata nel 1919 a Los Angeles, era figlia d'arte: suo padre Ernest Belcher era un insegnante di danza delle star, pare responsabile delle performance di Shirley Temple. Quando la lunghissima lavorazione di Biancaneve e i sette nani cominciò, intorno al 1934, Marjorie iniziò a frequentare lo studio, uno o due giorni al mese per un paio d'anni (per 10 dollari al giorno). Lei stessa decenni dopo spiegò al Los Angeles Times cosa facesse:

Quando Biancaneve correva per la foresta, spaventata a morte, fecero pendere delle corde da un filo per bucato, per farmele spingere via. Se c'era un letto dove Biancaneve doveva pregare, mettevano una branda per farmici inginocchiare accanto. Era sempre molto rudimentale, e c'erano delle luci calde e fortissime, perché volevano ottenere il massimo contrasto possibile.

Qualcuno rimase stregato dalla bellezza della fanciulla... in carne e ossa. Quando Marjorie raggiunse i 17 anni, si sposò con il celebre animatore Arthur Babbitt (all'epoca ventinovenne), ma il loro legame durò pochissimo: tre anni dopo Arthur e Marge si divisero, perché lui voleva dei figli, mentre lei aveva capito di voler danzare come professione e intendeva provare ancora a perseguire quella carriera. Per la Disney comunque fece da riferimento per i movimenti anche della Fata Turchina in Pinocchio, delle ippopotame ballerine in Fantasia e della cicogna in Dumbo.

Col senno di poi, puntare tutto sulla danza fu un'idea giusta: anni dopo, nel 1947, sposò il ballerino Gower Champion, e insieme divennero una coppia. Qui in basso li vedete in un musical degli anni Cinquanta, Tre ragazze di Broadway, diretti addirittura dal guru del genere Stanley Donen. Marge e Gower divorziarono nel 1973, anche se avevano già smesso di fare coppia sullo schermo e sul palco nel 1960. In seguito Marge Champion ha proseguito come coreografa, finché il fisico le ha consentito di farlo.