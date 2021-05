Biancaneve e il bacio del vero amore non consensuale: è polemica a Disneyland

News Cinema

Il restyling dell'attrazione dedicata a Biancaneve e i sette nani in quel di Disneyland non è piaciuto ai soliti bacchettoni, che hanno giudicato il bacio del vero amore disdicevole perché non consensuale.

E anche Biancaneve e il bacio del vero amore che il principe le dà per riportarla alla vita dopo il sonno eterno a cui l'aveva condannata la mela avvelenata finiscono nel mirino di coloro che sventolano la bandiera del politically correct, o che considerano quasi ogni comportamento istintivo discriminatorio o coercitivo.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è accaduto. Lo "scandalo" è scoppiato in quel di Disneyland, il primo parco divertimenti aperto nel 1955 e inaugurato dallo stesso Walt Disney. In questo luogo caro a tanti bambini, l'attrazione di Biancaneve, chiamata Snow White Scary Adventure, è stata rimodernata in occasione della riapertura. Ribattezzata Snow White's Enchanted Wish, è stata notevolmente apprezzata dai visitatori, che sono entrati nella casetta dei 7 nani e di Biancaneve, hanno ammirato Cucciolo & Co. in miniera e visto scene del film d'animazione del 1939 Biancaneve e i sette nani. Eppure c’è qualcuno che proprio non ha gradito il finale del "viaggio", che è andato a sostituire la morte della strega cattiva. E il nuovo finale è, appunto, il sopracitato bacio del vero amore con cui il principe riporta in vita Biancaneve. Ma perché è stato criticato? Tenetevi pronti: perché non è consensuale.

Leggi anche Via nome di John Wayne dall'aeroporto di Orange County: lo chiede il partito democratico locale

Entertainment Weekly, che è la fonte della nostra notizia, ci ricorda che questo gesto d'amore voluto solo da uno dei componenti della coppia della favola aveva già fatto discutere, ma che siccome una nuova attrazione dovrebbe in qualche modo (secondo alcuni) riflettere lo spirito dei tempi, il cambiamento potrebbe assumere un significato ambiguo. A polemizzare sono state per esempio due signore che di mestiere recensiscono i parchi a tema, tali Katie Dowd e Julie Tremaine, che in un articolo su SFGate hanno scritto che il bacio che il principe dà a Biancaneve senza il consenso della ragazza, che è addormentata, non può essere il bacio del vero amore visto che solo una delle due persone sa che sta accadendo.

Ovviamente molti hanno trovato queste affermazioni ridicole, ma siamo davvero sicuri che in quel di Disneyland qualcuno non si stia adoperando per modificare l'attrazione di Biancaneve? Biancaneve purtroppo non ha facoltà di parola, ma se ne avesse, prima riderebbe di gusto e poi si arrabbierebbe non poco, gridando: lasciatemi in pace!

Ecco il video di presentazione della nuova attrazione Snow White's Enchanted Wish. I pupazzi animatronici sono favolosi! E c'è anche il bacio del vero amore!