Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: il film da vedere e commentare insieme domenica 26 aprile con SimulWatch

News Cinema

Il film che ha lanciato la stella di Eddie Murphy nel firmamento hollywoodiano. Appuntamento su SimulWatch domenica 26 aprile alle 15:30.

La visione condivisa di domenica 26 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella della commedia d'azione che, nel 1984, ha lanciato nel firmamento hollywoodiano la stella di Eddie Murphy: Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 26 aprile alle ore 15:30.

Tagliato su misura per lo stile istrionico di Eddie Murphy, Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills si basa sulla commistione tra commedia e poliziesco moderno, raccontando la storia di uno sboccatissimo poliziotto di Detroit (città industriale per eccellenza, e in quegli anni tra quelle col più altro tasso di criminalità degli Stati Uniti) che, per indagare sull'omicidio di un suo amico, arriva nella lussusissima ed elegante Beverly Hills, dove finisce col fare squadra con i due colleghi del distretto di polizia locale che erano stati incaricati di sorvegliarlo.

Straordinario successo di pubblico in tutto il mondo, divenne imitatissimo e diede vita a due sequel, che vedevano dietro la macchina da presa al posto di Martin Brest, regista dell'originale, Tony Scott nel primo caso e John Landis nel secondo.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Tyler Rake.