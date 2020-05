Beverly Hills Cop 4: presto una sceneggiatura!

News Cinema

I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah ci informano sullo stato del nuovo film in cui Eddie Murphy sarà Alex Foley.

Torniamo a parlare di Beverly Hills Cop 4, da cui ci aspettiamo grandi cose visto che dietro la macchina da presa c'è l’impareggiabile duo formato da Adil El Arbi e Bilall Fallah, che solo pochi mesi fa hanno ridato lustro alla saga di Bad Boys dirigendo lo strepitoso Bad Boys For Life. Come hanno fatto per i personaggi di Mike Lowrey e Marcus Burnett, i registi sono più che intenzionati a riportare mirabilmente in auge il detective di Detroit Alex Foley interpretato per la prima volta da Eddie Murphy nel 1984 in Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills.

Proprio Adil El Arbi e Bilall Fallah ci informano che il film è ancora in piedi, con Murphy protagonista, e che uno sceneggiatore è stato incaricato di scrivere il copione. "Siamo ancora coinvolti nel progetto" - ha dichiarato uno dei due - "e c'è uno sceneggiatore che al momento sta cercando di buttare giù una prima bozza del copione, o almeno un trattamento. Quindi valuteremo come sarà la prima versione, ma siamo molto contenti e speriamo di poter lavorare con un'icona come Eddie Murphy. Sarebbe fantastico". I lavori insomma continuano, e continuano sotto il segno di Netflix, a cui Eddie Murphy ha legato il proprio destino anche per Dolemite Is My Name.

Beverly Hills Cop era diretto Martin Brest e basato su una sceneggiatura di Daniel Petrie Jr.. Seguiva le vicende di un agente di polizia che si recava a Beverly Hills, in California, per indagare sull'omicidio del suo migliore amico Mikey, impersonato da James Russo. La commedia d'azione era interpretata anche da Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher e Ronny Cox e venne candidata a due Golden Globe. Fu anche il film con il maggior incasso del 1984: 234 milioni di dollari.

Al momento Eddie Murphy si prepara a rispolverare con successo un altro suo vecchio mito: il principe di Zamunda Akeem de Il principe cerca moglie, il cui sequel Il Principe cerca Moglie 2 dovrebbe arrivare nelle nostre sale il 20 dicembre.

Ricordiamo che l’accordo Netflix-Paramount su Beverly Hills Cop prevede anche un quinto film della serie, che dopo il capostipite era proseguita con Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II di Tony Scott e Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III di John Landis.