Beverly Hills Cop 4: Eddie Murphy presto al lavoro in una produzione Netflix

News Cinema

Il colosso dello streaming ha acquisito i diritti per un nuovo capitolo della serie comica culto degli anni ’80.

Sequel e anni '80, una combinazione letale che fa venire l’acquolina in bocca a ogni dirigente di Hollywood. Non stupisce, quindi, che da tempo si parla del ritorno di una delle saghe di culto di quel decennio, quella di Beverly Hills Cop, l’irresistibile poliziotto che ha reso in quegli anni una star assoluta Eddie Murphy. Una notizia di oggi sembra aver smosso le cose in maniera probabilmente definitiva: Beverly Hills Cop 4 si farà e sarà prodotto da Netflix, che ha acquisito i diritti dalla Paramount, portandosi a casa anche le prestazioni del produttore Jerry Bruckheimer e dello stesso Murphy.

L’originale uscì nel 1984 e fu un successo di enormi proporzioni. La storia di un poliziotto dalla lingua lunga e pugnace di Detroit che indagava sull’omicidio di un suo amico a Beverly Hills conquistò il botteghino di tutto il mondo, con oltre 315 milioni di dollari dell’epoca. Motivo per il quale vennero prodotti due sequel, nel 1987 (300 milioni) e nel 1994 (solo 120). Sono anni che Paramount sviluppava un sequel ulteriore, salvo rinunciare tre anni fa, fino alla cessione a questo punto del progetto a Netflix, con cui già recentemente aveva collaborato per altre produzioni, però già completate, come Annihilation o The Cloverfield Paradox.

Netflix sembra aver scommesso sul ritorno di Eddie Murpohy, da anni in una parabola discendente della sua carriera, dopo aver rivitalizzato il suo appeal con Dolemite is My Name, disponibile sulla piattaforma streaming. A proposito di ripresa di titoli culto degli anni ’80, l’attore è attualmente impegnato nelle riprese del sequel de Il principe cerca moglie, in uscita in sala il prossimo anno.