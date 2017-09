Better Watch Out: il trailer del film horror formerly known as Safe Neighborhood

Debutterà nei cinema americani e in VOD il prossimo 6 ottobre un film horror intitolato Better Watch Out.

In realtà questo film, fino a qualche mese fa, si chiamava Safe Neighborhood, ed è con questo titolo che lo abbiamo visto lo scorso novembre al Festival di Torino, dove era parte della sezione After Hours, tutta dedicata all'horror e al cinema bizzarro in senso ampio.

Cambia il titolo ma la storia rimane la stessa: quella di un tredicenne che, durante le feste di Natale, viene affidato per l'ultima volta a una baby sitter poco più grande di lui, che sta per partire per il college e di cui il ragazzino è innamorato. Quella che doveva essere una serata tranquilla prende una piega strana e sempre più inquietante quando un misterioso personaggio mascherato tenta di fare irruzione nella casa. E le sorprese non finiranno lì.

Scoprirete qualcosa di più sulla trama di questo horror fortemente venato di commedia nel trailer red band di Better Watch Out, che è stato diretto da Chris Peckover e che vede protagonisti Olivia DeJonge, Levi Miller, Ed Oxenbould, Virginia Madsen e Patrick Warburton.