Benvenuti in casa Esposito: una spassosa clip in anteprima della commedia di Gianluca Ansanelli

A cinque anni dall'uscita di Troppo Napoletano, arriverà al cinema il 23 settembre il nuovo film di Gianluca Ansanelli Benvenuti in casa Esposito, spassosa commedia con Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Nunzia Schiano e Francesco Di Leva. Ecco in anteprima esclusiva una clip del film.

Cinque anni dopo Troppo napoletano, il regista e sceneggiatore Gianluca Ansanelli torna dietro alla macchina da presa per un'altra commedia partenopea, Benvenuti in casa Esposito, che mette alla berlina la camorra. Il film uscirà al cinema il prossimo 23 settembre distribuito da Vision Distribution, ed è tratto dal libro omonimo di Pino Imperatore, pubblicato nel 2013.

Come protagonista nel ruolo del boss per caso e senza vocazione, Ansanelli ha giustamente scelto uno dei migliori caratteristi del cinema italiano, Giovanni Esposito, che ha già diretto nel suo film precedente in un ruolo minore, e gli mette accanto un cast di ottimi attori: Antonia Truppo, al cinema anche in Qui rido io di Mario Martone, Francesco di Leva, attualmente sul set del nuovo film dello stesso regista, e Nunzia Schiano, che abbiamo di recente ammirato nel ruolo della governante Rosa nella trasposizione televisiva del Commissario Ricciardi, oltre a una nutrita schiera di caratteristi d'eccezione, di cui da sempre abbonda il cinema made in Naples.

La trama la trovate qua sotto. intanto vi presentiamo in esclusiva una spassosa clip di Benvenuti in casa Esposito, che sembra una rilettura moderna e aggiornata ai social di altre celebri lettere dei grandi del cinema napoletano, da Totò a Massimo Troisi. Impossibile non ridere!



Tonino Esposito è figlio di un esponente di alto livello della Camorra del Rione Sanità. Al contrario del padre è molto impacciato, goffo e un po' imbranato, ma soprattutto non è per nulla violento, anzi è esattamente quella che si definirebbe una persona buona. Peccato che, essendo il figlio maschio del boss, alla morte di lui tutti gli affari illeciti passino nelle sue mani. Nonostante provi a emulare il genitore defunto, riscuotendo il pizzo, Tonino non riesce proprio a fare il boss. Non sa farsi rispettare e di conseguenza non si fa odiare da chi dovrebbe temerlo, né si fa acclamare da chi dovrebbe vantare i suoi trionfi malavitosi. In poche parole: Tonino è un camorrista mediocre. Le cose cambiano quando scopre che sua figlia ha una relazione col figlio di un magistrato, noto per la sua intenzione di dar la caccia e scovare il boss del Rione Sanità, cioè Tonino stesso. Questa cosa lo spinge a redimere la sua immagine di fronte non solo alla famiglia, ma a tutta la comunità partenopea.