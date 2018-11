Benvenuti a Marwen: il nuovo trailer del film di Zemeckis con Steve Carell

Arriverà in America il 21 dicembre Benvenuti a Marwen, il film di Robert Zemeckis con Steve Carell che ha certamente qualcosa del feel-good movie, uscendo subito prima delle festività, ma che non è né una commedia su e per famiglie né un polpettone strappalacrime. Almeno così sembra a giudicare dalla storia vera che racconta e dai trailer, che sono arrivati a quota tre. L'ultimo è appena stato diffuso ed è in pieno stile natalizio, perché celebra i buoni sentimenti e la forza danimo del protagonista, e la magia creativa del regista, che ha mescolato con maestria ed efficacia live-action e CGI.

Benvenuti a Marwen: Il Nuovo Trailer Ufficaile del Film - HD

Benvenuti a Marwen narra la vicenda di Mark Hogankamp, al quale è stato già dedicato un documentario intitolato Marwencol da cui Zemeckis ha preso sicuramente ispirazione. Hogankamp era un uomo infelice e alcolizzato che viveva in una roulotte e lavorava dieci ore al giorno. Una sera fu picchiato brutalmente da un gruppo di neonazisti e perse la memoria. Ma trovò la forza di reagire, costruendo un universo immaginario in miniatura (una cittadina belga della Seconda Guerra Mondiale) e popolandolo di bambole che rappresentavano sé stesso e i suoi vecchi e nuovi amici.

Benvenuti a Marwen conquisterà le nostre il prossimo 10 gennaio. Nel film recitano anche Eliza Gonzàlez, Diane Kruger, Leslie Mann, Janelle Monàe.